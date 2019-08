Pokud někdo může odvrátit odchod Velké Británie z Evropské unie bez dohody, jsou to ženy, tvrdí poslankyně britských zelených Caroline Lucasová. Navrhla, že by se jako premiérka postavila do čela vlády národní jednoty, která by byla složená pouze z žen ze všech parlamentních stran. Takový kabinet by podle ní uklidnil současnou politickou krizi v zemi a vyhlásil by nové referendum. V něm by se měli Britové rozhodnout, jestli chtějí v EU zůstat, nebo z ní odejít zcela bez dohody.