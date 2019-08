Nestátní vlastníci lesů napadených kůrovcem by měli ještě letos od státu dostat 1,5 miliardy korun jako kompenzaci za sníženou tržní cenu dříví. Jak informoval mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý, Evropská komise už dotace odsouhlasila. Cena dříví klesla právě kvůli kůrovcové kalamitě − na trhu je nyní dřeva přebytek. Celková podpora pro vlastníky lesů může podle mluvčího letos přesáhnout čtyři miliardy korun.

Vlastníci lesa by tak podle úřadu měli získat peníze na obnovu lesa. "Tyto prostředky pomohou vlastníkům obnovit poškozené lesy a včas provést veškerá opatření, která jsou nutná pro opětovné zalesnění a péči o porosty. Posílí se tím půdoochranná funkce lesů i jejich schopnost zadržovat vodu," uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Podpora je zatím schválená do konce roku 2021, úřad ji bude moci vyplácet po schválení novely lesního zákona, kterou nyní projednává ve třetím čtení Poslanecká sněmovna.

Vlastníci lesů se podle materiálu ministerstva, který odsouhlasila vláda, od konce předloňského roku dostávají s prodejní cenou jehličnatého dříví pod úroveň nákladů nutných k zákonným povinnostem při těžbě dříví, jako je výsadba stromů a jejich ochrana. Ekonomické škody od roku 2018 do roku 2020 by mohly podle úřadu činit 32,6 mi­liardy korun. "Míru spolufinancování vzniklých škod ze strany vlastníků lesa tak lze například pro rok 2018 při srovnání s rokem 2016 odhadnout minimálně na 34 procent," dodává dokument, který vláda odsouhlasila. Stát podle materiálu nebude dotací podporovat zisk vlastníků lesa ani zdroje na reprodukci dlouhodobého majetku.

32,6 mld. Kč bude podle odhadu ministerstva zemědělství za roky 2018 až 2020 výše ekonomických škod, které kůrovec působí majitelům českých lesů.

Možná podpora by měla být vypočítána jako rozdíl mezi tím, co musí vynakládat vlastníci lesů jako nutné náklady, a hodnotou skutečného prodeje dříví. Stát by chtěl vyplatit letos 1,5 miliardy korun, další miliardu v příštím roce.

Kromě toho ministerstvo plánuje přerozdělit mezi vlastníky část peněz z podzimního kola evropského dotačního rozvojového programu, mělo by jít o půl miliardy. Letos se také zvýšila podpora hospodaření v lesích na 1,15 miliardy korun, stát umožňuje čerpat zvýhodněné úvěry od Podpůrného garančního a rolnického lesnického fondu.

Od dubna platí novela zákona, podle níž stát rozdělil Česko na zóny s různými stupni opatření proti kůrovci. Na celém území nově platí možnost odložit těžbu souší, tedy stromů, ze kterých už kůrovec vylétl, do konce roku 2022.

Signatáři Lesnické výzvy, která sdružuje vlastníky a správce 75 procent plochy českých lesů i dřevozpracovatele, uvedli, že lesníci by letos potřebovali pro boj s kůrovcem kolem sedmi až osmi miliard korun.