Slovenský developer Cresco staví v Česku svůj první projekt

V bývalé centrále výrobce svítidel Tesla v pražských Holešovicích vzniknou moderní kancelářské prostory v industriálním stylu. Za projektem s názvem Uniq Tesla stojí společnost Cresco Real Estate − největší rezidenční developer na Slovensku. Uniq Tesla je prvním projektem slovenského developera v Česku. Autorem návrhu je ateliér Bogle Architects. V sedmipatrové budově vznikne 11 tisíc metrů čtverečních podlahové plochy. Objekt centrály Tesly zůstal jedinou zachovanou budovou bývalé továrny, developer plánuje v druhé fázi projektu v areálu Tesly stavět i byty.

Residomo investuje letos do zateplení domů 200 milionů

Společnost Residomo, největší soukromý poskytovatel nájemních bytů v Česku, vyčlenil pro letošní rok na zateplení panelových domů 200 milionů korun. Dotkne se celkem 1184 bytů v Ostravě, Karviné a Frýdku-Místku. Celkově Residomo (bývalé RPG Byty) letos do regenerace a oprav svého bytového fondu vyčlenila 1,2 miliardy korun. V loňském roce to bylo více než 820 mi­lionů korun.

Fincentru Reality se v červenci dařilo

Realitní kancelář Fincentrum Reality zaznamenala v červenci nárůst počtu zakázek oproti průměru letošního roku o 25 procent. Ve srovnání s loňským červencem šlo o nárůst o více než 30 procent. Fincentrum Reality o tom informovala v tiskové zprávě bez konkrétnějších čísel. Firma se domnívá, že za větší poptávkou je pokles úrokových sazeb hypoték. Přibližně polovina klientů této realitky si však hypotéku nebere a financuje nákup nemovitosti z vlastních zdrojů.

Až desetina českých firem potřebuje větší prostory pro podnikání

Téměř každá desátá malá a střední firma v Česku zvažuje změnu prostor pro své podnikání. Přibližně 28 procent z těch podniků, které plánují změnu místa podnikání, potřebuje nové administrativní prostory. Více než čtvrtina podnikatelů se chystá rozšiřovat sklady a 18 procent potřebuje jinou výrobní halu. Ukázal to průzkum banky ČSOB. Mezi hlavní důvody pro stěhování patří zejména potřeba větších prostor a snížení nákladů, ať už kvůli stěhování do menších prostor, nebo do jiného regionu, kde jsou náklady na nájem či pracovní sílu nižší. Přibližně pětina dotázaných připustila, že by potřebovala větší prostory, ovšem kvůli vysokým nákladům na stěhování si to nemůže dovolit.