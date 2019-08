Už to tak bývá, že při cestování do zapadlých koutů světa se člověk nakonec stejně nejvíc dozví o své vlastní zemi. Třeba takový prázdninový výlet do Kyrgyzstánu. Hned po příletu utrpíte cosi jako kulturní šok naruby. Proč naruby? Protože se netýká atmosféry metropole Biškek, která připomíná kombinací brutální komerce a post­socialistické betonové zašmudlanosti ze všeho nejvíc centrum Ústí nad Labem někdy před pěta­dvaceti lety. A netýká se ani chování či odívání obyvatel, které jsou zcela evropské. Šok utrpíte při návštěvě kanceláře místního mobilního operátora. Ten vám nabídne v přepočtu za sto korun neomezené volání a 40 gigabajtů dat na měsíc. Vzhledem k tomu, že jste si před cestou u českého T-Mobilu pořídili datový roaming v objemu 50 megabajtů za 500 korun, chce se vám vraždit. Jistě, kupní síla, propojovací poplatky a tak dále, ale nabízí-li někdo tu samou službu pěttisíckrát levněji, něco zatraceně smrdí. A to nikoli v "zaostalém" Kyrgyzstánu, ale v naší "rozvinuté" zemi, kde je už podle pana premiéra líp. Kyrgyzská státní správa věru nepatří mezi nejefektivnější, ale ve srovnání s regulačními orgány v Česku, které zjevně nedokážou zajistit nic jiného než konzervování bezostyšného odrbávání zákazníků, může sloužit jako vzor dokonalosti. Jste šokováni, odkud jste to vlastně do Střední Asie přiletěli.

