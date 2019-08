Soud ve Švýcarsku vyzval podnikatele Antonia Koláčka, který je v Česku obžalován v kauze Mostecké uhelné společnosti, aby 19. srpna nastoupil do vězení. Čech na doporučení advokátů a "po celkovém zvážení své životní situace" neuposlechne. Informoval už švýcarské úřady i pražský městský soud, který řeší českou větev kauzy.

"Potřebuji se plně obhájit před českým soudem a očistit své jméno. Nemohu zklamat své přátele, kteří mi věří, a jednoduše odejít do vězení a ukončit celý příběh MUS bez odpovídajícího prozkoumání a vysvětlení," prohlásil Koláček, který má jít do vězení na 52 měsíců za podvod, praní špinavých peněz a porušování povinnosti při správě cizího majetku. Vinu odmítá, privatizace těžební společnosti byla podle něj "úspěšná a společensky prospěšná".

Finančník, který minulý týden oslavil šedesáté narozeniny, vnímá nastalou situaci jako "domácí vězení". Plánuje přebývat v Česku a necestovat. "Pořád je to větší prostor než vězení," řekl s dodatkem, že se nechce skrývat. Švýcaři ho prý zatím neinformovali o možných následcích neuposlechnutí výzvy.

Do tamního vězení měl původně nastoupit v květnu. Žádost o odklad až do pravomocného rozhodnutí českého soudu v kauze MUS byla zamítnuta. Proti tomu se chce Koláček odvolat k soudu v Lausanne. "To bude trvat pravděpodobně několik měsíců. Nikdo neví, jak soud rozhodne, ale zatím Švýcarsko nikdy nerozhodlo v náš prospěch," podotkl.

Koláčkův právník Bohdan Žáček upozornil, že pokud by finančník nastoupil do švýcarského vězení, jeho trestní stíhání v Česku by zdejší soud velmi pravděpodobně zastavil a on by se již ve vlasti nemohl hájit.

Žáček podotkl, že podle zavedených konvencí domácí stát nevydává odsouzené bez jejich souhlasu k výkonu trestu do cizího státu. "Lze tu nechat uznat (švýcarský) rozsudek, to ale není jednoduchý postup. Teoreticky si to dovedu představit, prakticky ne," dodal.

Prodej státního podílu v MUS firmě Investenergy schválila v červenci 1999 vláda Miloše Zemana. V české větvi případu zahájil pražský městský soud hlavní líčení loni v listopadu a termíny jednání jsou momentálně nařízeny až do dubna příštího roku.

Obžaloba tvrdí, že Koláček, Petr Kraus, Jiří Diviš, Oldřich Klimecký a Marek Čmejla ovládli MUS jejími vlastními penězi. Údajně vytvořili nepřehlednou strukturu firem, aby zastřeli, že nejpozději od května 1998 vlastnili nebo měli pod kontrolou nadpoloviční většinu akcií MUS. Poté údajně vyčkali, až cena akcií klesla, a od státu odkoupili jeho podíl přes firmu Investenergy za výrazně nižší cenu. Česku tím podle státního zástupce způsobili škodu nejméně 3,2 miliardy korun.

Kraus už si ve švýcarském vězení odpykává nepodmíněnou, šestnáctiměsíční část trestu uloženého v celkové délce 36 měsíců. Policie ho v květnu zadržela na ženevském letišti, když cestoval za svým advokátem. Čmejlovi, Divišovi a Klimeckému rozdal federální soud nepravomocně tresty od 36 do 46 měsíců.