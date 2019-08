Mnoho let byla Alena Vitásková vlivnou osobou tuzemské energetiky. Vedle toho, že počátkem tisíciletí řídila největší plynárenskou firmu Transgas a poté Pražkou teplárenskou, dalších šest let strávila na postu předsedkyně Energetického regulačního úřadu a z této pozice i ovlivňovala ceny elektřiny v zemi. Ambice neskrývá ani v politice. Před třemi lety neúspěšně kandidovala do Senátu a počátkem letošního roku oznámila, že si umí představit svou kandidaturu na prezidentku. Momentálně ale podstatnou část jejího času zabírají soudní stání.