◼ SPOJENÉ STÁTY

Trump ztíží zisk zelené karty chudším žadatelům

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa oznámila zpřísnění podmínek udělování povolení k pobytu, takzvané zelené karty. Nově by ji nemuseli dostat migranti, kteří mají nízké příjmy a v USA čerpají nějakou formu sociální pomoci. Opatření by mohlo výrazně snížit počet přistěhovalců přicházejících do USA legálně, protože by pro úřady bylo jednodušší zamítnout jejich žádost o pobyt i vízum.

◼ ČESKO

Trest vězení čtyři a půl roku pro Janouška platí

Odsouzený lobbista Roman Janoušek u pražského vrchního soudu s konečnou platností neuspěl s žádostí o prominutí zbytku trestu vězení. Rozhodnutí dosud nebylo rozesláno účastníkům řízení. Z vyměřené doby 4,5 roku za úmyslné sražení ženy autem si zatím Janoušek odbyl zhruba rok a čtvrt, poté mu byl výkon trestu přerušen ze zdravotních důvodů. Podle soudu tyto důvody trvají.

◼ ČESKO

Řád žádá o vydání Bouzova ústavní cestou

Německý řád, který se domáhá vydání státního hradu Bouzov na Olomoucku, podal ústavní stížnost. Stavba nebyla zahrnuta do církevních restitucí a následnou žalobu soudy zamítly. Řád usiluje také o vrácení dalších nemovitostí na severu Moravy a ve Slezsku, kde v minulosti intenzivně působil a dnes se tam věnuje duchovní službě i aktivitám ve školství a zdravotnictví.

◼ GUATEMALA

Nový prezident Giammattei je pro trest smrti

Novým prezidentem středoamerické Guatemaly je konzervativní kandidát Alejandro Giammattei. V nedělním druhém kole voleb přesvědčivě porazil Sandru Torresovou. Podle téměř úplných výsledků získal Giammattei 59 procent hlasů. O funkci se ucházel již počtvrté a slíbil zemi "přestavět". Má pověst tvrdého odpůrce zločinu, chce i znovu zavést trest smrti. Je proti potratům a sňatkům homosexuálů.

◼ ČESKO

Víza by mohla českému státu letos vynést miliardu

V prvním pololetí byl rekordní zájem o česká víza − 408 tisíc žádostí znamená meziroční nárůst o 13 procent. Do konce roku se očekává přes 800 tisíc žádostí, loni jich diplomacie přijala 722 tisíc, nejvíc od rozdělení Československa. Poplatky za žádosti o víza za první pololetí vynesly státu zhruba půl miliardy korun. Na konci roku by mohly činit až miliardu. Loni to bylo 771 milionů.

◼ ČESKO

Festival Emy Destinnové je na pokraji krachu

Letošní 30. ročník hudebních slavností Emy Destinnové (sedm koncertů od 4. do 20. září v Českých Budějovicích, Borovanech, Vodňanech a Zlaté Koruně) může být kvůli nedostatku peněz poslední. Rozpočet je jen 300 tisíc korun, podle toho je chudý program. V minulosti byl rozpočet téměř třímilionový, avšak pořadatelé nemají sponzory a akci na další rok zatím nechystají.

◼ ČÍNA

Peking má připravenou digitální měnu

Čínská centrální banka je téměř připravena na vydání vlastní státní digitální měny. Cílem je snížit náklady na oběh tradičních papírových peněz a zvýšit kontrolu nad zásobováním trhu penězi. Náměstek ředitele oddělení plateb Mu Čchang-čchun se podle agentury Reuters zmínil, že měnu budou vydávat jak centrální banka, tak finanční instituce.

◼ FRANCIE

Země chystá zákon o koloběžkách

Zástupci francouzského ministerstva dopravy se setkali s 12 oběťmi nehod způsobených elektrickými koloběžkami. Některá města v zemi je už zakázala a republikový parlament projednává návrh zákona o používání tohoto dopravního prostředku. Podle svazu, který bojuje proti anarchii ve městech (Apacauvi), je však návrh příliš měkký. Svaz žádá postižitelnost uživatele, jenž způsobí nehodu.

◼ RUSKO

Oběťmi exploze byli lidé z jaderného ústavu

Ruské úřady včera označily za národní hrdiny pět mužů, kteří minulý týden zahynuli při explozi na vojenské střelnici na severu Ruska při testu balistické rakety. Podle médií šlo o zaměstnance jaderného střediska ve městě Sarov, které leží asi 400 kilometrů východně od Moskvy. O příčině neštěstí, po němž se měla v oblasti u Bílého moře zvýšit radiace, nebyla dosud vydána podrobnější zpráva.

◼ ČÍNA

Hongkongské letiště kvůli protestům zrušilo lety

Kvůli demonstraci na letišti v Hongkongu zrušily včera místní úřady všechny ještě neodbavené lety. Část aktivistů podle policie narušila provoz v odbavovací hale, odkud je násilím vytlačovala policie. Protivládní demonstrace na letišti pokračují již čtvrtý den, dav navíc protestoval proti víkendovému násilnému zásahu policie. Ústřední čínské úřady v Pekingu uvedly, že hongkongské protesty začínají mít teroristické tendence.

◼ BELGIE

Atentátník z Paříže měl stát i za útoky v Bruselu

Belgická prokuratura formálně obvinila Salaha Abdeslama ze spoluúčasti na teroristických útocích v Bruselu. V roce 2016 při nich zemřelo 32 lidí. Abdeslam je jediný přeživší z lidí spojovaných s krvavými atentáty v Paříži v roce 2015, kde přišlo o život 130 lidí. Je vězněn ve Francii a loni byl v Belgii v nepřítomnosti odsouzen k 20letému vězení za střelbu na policisty v Bruselu.

◼ FRANCIE

Aktivity Epsteina chce prověřit také Paříž

Francouzská státní tajemnice pro rovnost pohlaví Marlène Schiappaová požaduje, aby úřady vyšetřily aktivity amerického finančníka Jeffreyho Epsteina ve Francii. Epstein zřejmě spáchal o víkendu sebevraždu ve vazbě newyorské věznice, kde čekal na soud kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek. "Z amerického vyšetřování vyplynuly Epsteinovy vazby na Francii," řekla Schiappaová.

Kdyby záleželo na mně, je to jasné.

Jaroslaw Kaczyński

Podle šéfa polské vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS) jsou tamní soudy zcela ovlivněné ideologií hnutí za práva sexuálních menšin. Soudy ruší zákazy pochodů gayů, leseb, bisexuálů a translidí (LGBT), jež vydala některá města.

◼ RUSKO

Opozice v Moskvě chystá další demonstraci

Moskevská opozice je rozhodnuta zorganizovat další mítink na podporu kandidátů, které městská volební komise odmítla připustit k volbám kvůli údajným nesrovnalostem při registraci. Podle listu Kommersant zástupci sílícího opozičního hnutí dali radnici faktické ultimátum: pokud kandidáty nezaregistruje, odmítne opozice výsledky zářijových voleb do městského zastupitelstva uznat.

◼ ŘECKO

Hasiči v Řecku bojují s desítkami požárů

Řeckým hasičům se včera podařilo dostat pod kontrolu rozsáhlý požár východně od Atén. Nebyl při něm nikdo zraněn, ale dva domy byly zničeny. Hasiči v Řecku nyní řeší desítky požárů. Podle meteorologů platí extrémní riziko vzniku požárů až do dneška, a to pro většinu území na jihu pevninského Řecka, pro ostrovy v severní části Egejského moře a pro regiony poblíž hranic s Tureckem.

◼ ARGENTINA

Prezident Macri utrpěl výraznou porážku

Argentinský prezident Mauricio Macri s velkou ztrátou prohrál nedělní předběžné hlasování před říjnovými prezidentskými volbami. Po sečtení téměř všech hlasů ministerstvo vnitra oznámilo, že Macrimu dalo hlas 32 procent voličů, zatímco lídr opozice Alberto Fernández dostal 47,6 procenta hlasů. Macrimu se podle analytiků za dva měsíce zřejmě tento výsledek nepodaří zvrátit.

◼ NÁPOJE

Kofole vzrostly tržby, ale provozní zisk klesl

Nápojářské skupině Kofola vzrostly v prvním pololetí letošního roku tržby meziročně o 3,4 procenta na 3,03 miliardy korun. Ukazatel EBITDA jí ale klesl o 7,3 procenta na 424,7 milionu a provozní výsledek o 28,2 procenta na 159,9 milionu korun. Hlavní příčinou poklesu hospodářského výsledku byl podle firmy měsíc květen, který byl jedním z nejchladnějších a nejdeštivějších za poslední desetiletí.

◼ FÚZE A AKVIZICE

Čínské investice v Evropě se propadly o 80 procent

Číňané omezují investice v Evropě. V první polovině roku utratily čínské společnosti za nákup evropských firem nebo podílů v nich pouze 2,4 miliardy dolarů. To je podle studie poradenské společnosti EY meziročně o více než 80 procent méně. Čínský průmysl je v útlumu a na starém kontinentu čelí investoři z Číny rostoucí nedůvěře, píší autoři průzkumu.

◼ AUTA

Porsche vydalo "zelené dluhopisy" za miliardu eur

Výrobce sportovních luxusních aut Porsche AG, který patří do automobilové skupiny Volkswagen, vydal svou největší emisi takzvaných zelených dluhopisů. Je v objemu jedné miliardy eur a je to první taková emise vydaná přímo výrobcem aut. Firma peníze hodlá použít na financování svého prvního plně elektrického sportovního vozu Taycan. Představit ho chce v září, na trhu by pak měl být do konce roku.

◼ POHONNÉ HMOTY

Provozní zisk Benziny byl loni 1,8 miliardy

Síť čerpacích stanic Benzina z petrochemického holdingu Unipetrol loni utržila 28,2 miliardy korun, meziročně o pětinu více. Provozní zisk vzrostl o 28 procent na 1,8 miliardy korun. Dvouciferný růst provozního zisku si podle něj firma udržuje od roku 2013, čistý zisk nesděluje. Benzina je se svými 413 čerpacími stanicemi lídrem českého trhu.

◼ STROJÍRENSTVÍ

Výrobci textilních strojů Rieter CZ rostly tržby i zisk

Společnost Rieter CZ, která vyrábí textilní stroje, loni utržila 2,3 miliardy korun, meziročně zhruba o 700 milionů více. Zdaněný zisk firmy činil téměř 94 milionů korun, předloni byl o osm milionů korun nižší. Švýcarský koncern Rieter, který společnost vlastní, přesunul do Ústí nad Orlicí produkci dalších typů textilních strojů. Letos podnik ale očekává nižší zájem o textilní stroje na výrobu přízí i nižší objem zakázek.

◼ STAVEBNICTVÍ

Projektové firmy mají méně veřejných zakázek

Veřejní investoři v Česku zadali v prvním pololetí projektovým firmám 254 zakázek za 1,92 miliardy korun. Hodnota meziročně klesla o 52 procent, počet se snížil o necelou pětinu. Objem nově vypsaných zakázek na stavební projekty podle analytické společnosti CEEC Research zakázek klesl dokonce o 60 procent na 1,64 miliardy korun. Počet klesl o necelou třetinu na 104.

◼ TĚŽEBNÍ PRŮMYSL

OKD zasypává jámy po někdejším Dole Paskov

Těžební společnost OKD začala v pondělí ve Sviadnově na Frýdecko-Místecku zasypávat první z uzavřených jam někdejšího černouhelného Dolu Paskov. Ve Sviadnově zasype dvě jámy. První z nich je hluboká téměř 600 metrů a bude se zasypávat dva týdny, druhá má hloubku přes 900 metrů a její zasypání potrvá tři čtvrtě roku. Přijde to řádově na desítky milionů korun.

◼ STROJÍRENSTVÍ

Zlínská Tajmac-ZPS utržila přes 1,5 miliardy

Zlínské společnosti Tajmac-ZPS, která vyrábí obráběcí centra a vícevřetenové automaty, loni vzrostly tržby téměř na 1,52 miliardy korun, meziročně tak byly vyšší téměř o čtyři procenta. Zisk po zdanění firmě za loňský hospodářský rok, který ukončuje v září, klesl o více než 13 procent na 85,8 milionu korun. Firma to zdůvodnila růstem nákladů na mzdy, energie či materiály.

"

Dokážeme splnit úkoly, které řešíme, aniž bychom vytvářeli nové dluhy.

Olaf Scholz

Německý ministr financí, podle kterého je země navzdory výdajům na ochranu klimatu a částečnému zrušení solidární daně schopna udržet vyrovnaný rozpočet.

◼ ROZVOZ JÍDLA

Deliveroo se stahuje z Německa

Britská služba na dovoz jídla Deliveroo se v pátek stáhne z Německa, trh přenechá konkurentům Lieferando a Lieferheld, kteří se na jaře spojili. Firma, do které investoval mimo jiné Amazon, se chce soustředit na jiné evropské trhy a na Asii. Deliveroo v Německu dává práci 1100 kurýrům a další zhruba stovce zaměstnanců. Těm se chystá nabídnout odstupné.

◼ ROPA

Ropnému gigantu Aramco klesl zisk

Čistý zisk saúdskoarabské společnosti Saudi Aramco, která je největším producentem ropy na světě, se v prvním pololetí kvůli levnější ropě snížil o 12 procent na 46,9 miliardy dolarů z 53 miliard dolarů před rokem. Firma si přesto udržela pozici nejziskovějšího podniku na světě. Její celkové příjmy klesly na 163,9 miliardy dolarů ze 167,7 miliardy před rokem.

◼ POHONNÉ HMOTY

V Portugalsku se kvůli stávce tankuje na příděl

Portugalská vláda nařídila prodej paliva na čerpacích stanicích na příděl kvůli stávce, kterou v pondělí odstartovali řidiči cisteren. Na některých stanicích si veřejnost může natankovat maximálně 15 litrů benzinu nebo nafty, na většině ale o deset litrů více. Limit pro kamiony je do 21. srpna 100 litrů. Z 3000 benzinových pump bylo už včera 15 procent bez paliva nebo zde některý typ paliva došel. Řidiči cisteren protestují za vyšší mzdy letos už podruhé.

◼ ZAHRANIČNÍ OBCHOD

Spor mezi Jižní Koreou a Japonskem se stupňuje

Jižní Korea oznámila, že v září vyřadí Japonsko ze seznamu 29 obchodních partnerů, kterým se dostává přednostního zacházení. Reaguje tak na obdobný krok Japonska z počátku měsíce. Vzájemné diplomatické a obchodní třenice mezi těmito asijskými státy plynou ze sporu ohledně kompenzace za nucenou práci Jihokorejců pro Japonsko během druhé světové války.

"

Chceme všechny přesvědčit, že region má na to, aby tam hala byla.

Josef Nechutný

Předseda Českého svazu rychlobruslení připravuje podklady pro vládního zmocněnce pro sport na zvažovanou výstavbu rychlobruslařské haly v Hlinsku.

◼ LIBYE

Loď záchranářů už vozí přes tři stovky migrantů

Humanitární loď Ocean Viking v mezinárodních vodách u Libye zachránila dalších 105 migrantů. Plavidlo, které provozuje organizace Lékaři bez hranic společně s charitou SOS Méditerranée, už jich má na palubě 356. Stále však není jasné, kdy a kde se budou moci vylodit. Jde převážně o lidi ze Senegalu, Mali, Pobřeží slonoviny a Súdánu.

◼ ČESKO

Češi mají rádi Slováky i Rakušany; Číňany moc ne

Češi mají z cizích zemí stabilně nejlepší vztah ke Slovensku a Rakousku, pozitivně je hodnotí 87 a 78 procent lidí. Podle výzkumu agentury STEM klesla náklonnost k USA (ty nejvíc), Německu, Francii i Velké Británii. Západní země jsou však stále vnímány lépe než Rusko, Ukrajina, Turecko a Čína, které dopadly nejhůře.

◼ TWITTER

Slavia poskytne 50% slevu permanentkářům na domácí zápas 4. předkola Ligy mistrů jako náhradu za uzavření stadionu na zápas Slavia−Liberec (s výjimkou viníků uzavření stadionu). Vyzýváme fans k přerušení všech sporů.

@Jaroslav Tvrdík

Předseda představenstva SK Slavia Praha Jaroslav Tvrdík řeší situaci s nepřístojnostmi na stadionu v Edenu a následnými tresty řídicích orgánů fotbalových soutěží.

◼ČESKO

Potomci emigrantů mají cestu k občanství

Děti a vnuci krajanů, kteří emigrovali z Československa, budou moci snadněji získat české občanství. Prezident Miloš Zeman podepsal senátní novelu, podle níž stačí prohlášení žadatele. V roce 2013 to odmítla sněmovna s odůvodněním, že by občanství mohli dostat i lidé, kteří neumějí česky a nikdy v ČR nebyli.