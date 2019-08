V prostorné zahradě pod rozložitou višní řičí kupa malých dětí. Divoce se vrhají na houpačky, na pískovišti plní bábovičky nebo se soustředěným výrazem testují, kolik nárazů vydrží přední kola plastových motorek. Čtveřice mladých učitelek je bedlivě sleduje. Nijak je v jejich řádění neomezují, jen občas některé z dětí doprovodí na toaletu. Vypadá to tu jako běžný den v běžné mateřské škole. Jenže o obyčejnou mateřinku se nejedná, všechny děti mají jedno společné: jejich rodiče pracují v Raiffeisenbank.

Firemní školka Žiraifka v pražské Krči je určena pouze pro děti zaměstnanců této rakouské banky a má jim pomoci dříve se vrátit z rodičovské dovolené do práce. Na rozdíl od státních mateřinek sem nabírají děti už ve velmi nízkém věku 18 měsíců, výjimečně třeba i v 15 měsících. Tedy ve věku, kdy státní zařízení ještě děti nepřijímají.

Méně dětí na učitelku

"Fabiána jsem sem dala, když mu byly dva roky," říká Veronika Nováková, specialistka komunikace v Raiffeisenbank. "Kdyby tahle školka nebyla, zůstala bych s ním doma, neměli jsme totiž nikoho na hlídání. Moji rodiče bydlí daleko a manželovi jsou zaměstnaní," vysvětluje Nováková. Pro Fabiána si nejdříve sehnala hlídání, ale to bylo neúnosné.

Fotogalerie Fotogalerie Firemní školka funguje jako rodina

"Zaprvé to bylo drahé, zadruhé Fabián je akční dítě a potřebuje program. Nevydrží sedět a dívat se na pohádku, potřebuje společnost, ostatní děti, hýbat se a být venku," dodává Nováková.

A právě nepřeberné množství aktivit je to, v čem Žiraifka vyniká. "Tenhle týden máme zvířátkový," vypráví do dětského křiku uprostřed zahrady ředitelka školky Kateřina Formánková. "To znamená, že dětem představujeme různá zvířata a necháváme je, aby je poznávaly. Byl tu pán s dravci, děti si je prohlížely a ptáci jim sedali na ruku. Za pár dní sem zase přijdou koníci a budou tu s dětmi na zahradě," líčí Formánková, zatímco k ní každou chvíli některé z dětí přiběhne a chce se nechat pochovat.

Právě rodinný přístup je pro Žiraifku typický. Běžně bývá ve školkách 24 dětí na jednu učitelku. Tady je to zhruba jen sedm. "To znamená, že se jim mohou mnohem více věnovat. Je to individuální, osobnější přístup," tvrdí Formánková. Ona sama každé z 56 dětí, které sem nyní chodí, zná jménem a přesně ví, ke kterému z rodičů patří.

A osobní, až skoro rodinný přístup tady pociťují i sami rodiče. Všichni pracují v jedné firmě, navzájem se znají a není výjimkou, že spolu ve volném čase jezdí na výlety nebo na vodu. "Takže je běžné, že když některý rodič nestíhá své dítko vyzvednout, poprosí kolegu a ten dítě odveze. Vzájemně si vypomáháme," popisuje Barbara Resnerová, která v Raiffeisenbank pracuje v HR oddělení. "Je to někdy legrace stát tady a pozorovat zmenšeniny svých kolegů nebo vidět jejich jména na malých zubních kartáčcích," směje se.

Platí se maximálně tři tisíce měsíčně

Žiraifka je oproti běžným státním školkám otevřená i během prázdnin, takže rodiče nemusí řešit, kam dát děti v době jarního nebo letního volna. Školka také nabízí krátkodobé pobyty pro děti, které chodí do běžných školek, jež jsou v době prázdnin zavřené. "Je to docela využívané, teď na krátkodobý pobyt nastoupily čtyři děti," podotýká Formánková.

Kromě prakticky celoročního provozu rodiče oceňují i nízkou cenu za umístění dítěte ve školce. Raiffeisenbank dvě třetiny ceny dotuje, takže rodiče platí za měsíc školkovného maximálně tři tisíce korun. Běžná nefiremní soukromá školka v Praze přitom stojí kolem deseti tisíc za měsíc.

"Školku bereme jako prorodinný benefit, jejž může využít kdokoliv z našich zaměstnanců, který to potřebuje," přibližuje Petra Kopecká, mluvčí Raiffeisenbank. "Žiraifku vedeme jednoduše proto, abychom si udrželi lidi, které potřebujeme. Když máte důležité zaměstnance a skutečně o ně stojíte, musíte jim návrat do práce usnadnit. A tohle je jeden ze způsobů," dodává Kopecká.

O Žiraifku je v současnosti větší zájem, než je banka schopna uspokojit, a tak je mnoho rodičů v pořadníku. Většina dětí je právě ve věku do tří let, a tak by je běžné školky ještě nepřijaly. Berou sem dokonce i děti, které ještě používají plenky, což také státní školky většinou nedělají.

Na kroužky nemusí

Žiraifka vznikla přesně před 10 lety díky tomu, že ředitel banky chtěl, aby se vrátila z rodičovské dovolené jedna z klíčových manažerek. Ta ale neměla kam dát své malé dítě.

Školku banka otevřela v malebné dvoupatrové vile, kde mají děti kromě zahrady a několika heren k dispozici také tělocvičnu, keramickou dílnu, relaxační místnost nebo prostor pro balet. Právě široká nabídka nejrůznějších kroužků, včetně například fotbalu, tenisu nebo angličtiny, je oceňovaným plusem.

"Rodiče nemusí dítě vyzvednout a pak ho ještě vozit na kroužky. Kroužky má rovnou tady," usmívá se ředitelka Formánková. Zajímavostí Žiraifky je, že Raiffeisenbank ji nabízí i rodinám, kde zaměstnancem banky je pouze otec dětí a matka pracuje v jiném povolání.

To je také případ rodiny Remrových. Lucie Remrová pracuje jako advokátka a její manžel je v Raiffeisenbank ředitelem pobočkové sítě. Do Žiraifky chodí obě jejich děti, dvouletý Matýsek a tříletá Monika.

"Nastupovali ve velmi nízkém věku, Matýskovi byl jen rok a půl. To jsou děti ještě velmi závislé na péči a na blízkosti pečujícího člověka. Proto oceňuji, že ve zdejších třídách je třeba jen 10 dětí a učitelky na ně mají dost času i prostoru se jim věnovat," uvažuje v jedné z heren Lucie Remrová. "Kdybych neměla možnost dát děti sem, musela bych víc zapojit tatínka, určitě by hlídal mnohem častěji. Školka nám takhle oběma uvolnila ruce," pochvaluje si Remrová.

Siemens má školku v Praze i Ostravě

Kromě Raiffeisenbank nabízejí svým zaměstnancům firemní školky také další firmy. Například technologický Linet provozuje ve Slaném školku Linetku, jednu z prvních firemních školek v Česku. Malé děti od dvou let se v ní učí i předmatematické a technické výchově. Své vlastní zařízení pro děti zaměstnanců má rovněž Siemens. Do pražské a ostravské školky se přijímají děti od 18 měsíců a mohou do nich chodit až do nástupu na základní školu.

V pražské školce je dnes 32 dětí, v ostravské 26. Školka se zaměřuje na rozvoj osobnosti, samostatnosti a soužití s ostatními dětmi. Vede děti ke kritickému myšlení, vyjádření názorů. Kromě běžných aktivit se děti učí také angličtinu a mají možnost dalších aktivit, třeba plavání, jízdy na koni, lezení na stěně a podobně," přibližuje Monika Bartíková, vedoucí úseku benefitů v Siemensu.

Stejně jako v Raiffeisenbank i v Siemensu je školka k dispozici rovněž v případě, že zaměstnancem je tatínek, a dokonce pokud mají dítě předškolního věku svěřeno do péče prarodiče nebo by se jednalo o zaměstnance pěstouny, mohou služeb školky využít i oni. Siemens zaměstnancům na školku přispívá, rodiče platí za dítě 4500 korun měsíčně v Praze a 1450 korun v Ostravě. Firma v obou těchto městech doplácí zhruba 5000 korun.

"Zájem o školku je velký, mezi zaměstnanci je jedním z nejžádanějších benefitů," podotýká Bartíková. A funguje také jako mocné lákadlo při náboru nových lidí, jichž je v současnosti na trhu práce nedostatek.

"Rozhodně je to jeden z důležitých aspektů, který ovlivňuje rozhodování o nástupu do Siemensu nebo dřívějším návratu z rodičovské. Školka je velmi blízko centrály v Praze, v Ostravě je přímo v budově kanceláří. Kapacita státních školek není dostatečná a pro rodiče je důležité, aby měli jistotu, že dítě bude možné do školky umístit," dodává Bartíková.

Stejně jako u Siemensu i v Raiffeisenbank rodiče oceňují hlavně to, že mají školku blízko u práce; autem je to do centrály banky pět minut. Většina rodičů nechává své děti v Žiraifce do pěti let a teprve rok před nástupem do základní školy je přehlásí do státní školky poblíž jejich domova. To proto, aby si zvykly na ostatní děti, s nimiž do první třídy nastoupí.

Článek byl publikován ve speciální příloze Hospodářských novin.