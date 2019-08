Stává se vám, že vás cestou z práce doprovází nechtěný společník zvaný pracovní stres? A co hůř, občas se pozve i na večeři nebo přenocuje? Naučte se ho poslat do patřičných míst, tedy do kanceláře, a vracejte se domů s uvolněnou myslí. Jde to snadno a uvidíte, že spokojenější budete nejen vy, ale i vaši blízcí.

Předtím než zabouchnete dveře od kanceláře, rozhlédněte se kolem sebe. Vypněte počítač, zavřete šuplík, srovnejte složky a ukliďte stůl. Udělejte všechno pro to, abyste si mohli říct, že pro dnešek máte doúřadováno, a pomyslně tak přestřihněte nit pracovním problémům.

Už po cestě domů si vychutnávejte osobní volno. Poslouchejte oblíbené písničky, pokračujte ve čtení detektivky nebo obdivujte originální tvary mraků. Pokud se vám ani tak nepodaří opustit pracovní tempo, vymyslete si vlastní rituál. Třeba si hned po příchodu domů dejte sprchu, jděte si zaběhat, udělejte s dětmi úkoly. Využijte tento rituál jako přechodový můstek mezi rolí zaměstnance, popřípadě podnikatele, a rolí rodiče nebo partnera. Přepínání těchto rolí a jejich dodržování je důležité. Ale jak na to? Zopakujte si přede dveřmi domova svou prioritu: Teď se budu věnovat rodině. Jednou, dvakrát, třikrát − nebo ji klidně vyslovte nahlas.

Dalším pomocníkem v boji proti dotěrným pracovním myšlenkám může být půlhodina času věnovaná pouze vám. Zvláště pánové ji potřebují pro svou regeneraci. Ženy jsou zvyklé přijít z práce a okamžitě začnou vařit, uklízet a věnovat se dětem, pánové to však mají jinak. Toho si křehčí polovičky často nejsou vědomy, a tak úkolují hned od pusy na přivítanou. Zkuste proto doma nastolit oboustranný režim půlhodiny pro každého. Uvidíte, že budete spokojenější.

Poslední radou je zakázat si myšlenky na práci. Prostě si řekněte, že tyto problémy budete řešit v pracovní době. Je to jen vaše hlava a vy máte právo z ní vykázat nechtěné myšlenky. Pokud se stále dožadují pozornosti, přidělte jim konkrétní čas, kdy se jim budete věnovat. Do té doby si i ony mohou dát pohov!

Autorka je redaktorkou magazínu Studenta.

Článek byl publikován ve speciální příloze Hospodářských novin.