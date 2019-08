Pouhá jedna e-mailová zpráva se možná zapíše do dějin fotbalových přestupů. Zní to kuriózně, ale právě e-mail může hrát klíčovou roli v ostře sledovaném přestupu francouzského mistra světa Antoina Griezmanna z Atlétika Madrid do Barcelony. A způsobit, že katalánský velkoklub bude muset za útočníka doplatit 80 milionů eur, v přepočtu tedy přes dvě miliardy korun.

