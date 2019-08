Veřejnost by se mohla během několika týdnů seznámit s dopisem, který zaslal eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger loni v listopadu premiérovi Andreji Babišovi (ANO) kvůli jeho možnému střetu zájmů. Navrhuje to evropská ombudsmanka Emily O'Reillyová v reakci na stížnost pirátského senátora Lukáše Wagenknechta. Ten poukazoval na to, že komise nezveřejnila dopis ani další dokumenty, které by dokazovaly Babišovu kolizi se zákonem o střetu zájmů.