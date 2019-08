Růst cen práce a materiálu se už několik let markantně promítá do finálních cen staveb. Firmy se také potýkají s nedostatkem personálu. "Jsem přesvědčen, že pokud nedojde k nějakému zásahu státu ve smyslu podpory učňovského nebo středního školství, za deset let nebude mít kdo pracovat rukama," říká Michal Jurka, prezident společnosti Skanska Česká republika a Slovensko. Hájí také strategii své firmy vyhýbat se takzvaným krvavým stavbám − firmy ve snaze mít práci berou zakázky, jež hrozí ztrátou, a nakonec ji také přinesou.