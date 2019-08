Brinia je malý stát, který by chtěl vstoupit do NATO a EU, má důležitou plynařskou společnost a u svých severních hranic menšinu, která by nejraději žila u sousedů v Nordanii. Ta by také chtěla vstoupit do EU, ale zároveň má poměrně silnou armádu a čas od času dává najevo, že by si severní provincii svého souseda, přes kterou navíc vede důležitý plynovod, klidně přivlastnila. Na jednom zasedání vlády Brinie se objevují informace o nepokojích v severní provincii, zároveň jsou některé státní instituce odstřiženy od internetového připojení a cena akcií brinijské plynařské firmy se propadla. Co teď?