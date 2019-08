Vyprávěl se takový vtip v sedmdesátých letech. "Já jsem od počítače…" − "Ale to snad půjde umýt, pane inženýre!" Vtipný příliš nebyl, ale dobře zachytil dobovou atmosféru. Počítače byly tajemné stroje, skryté v nepřístupných halách či sklepeních, s nimiž přicházeli do styku jen vyvolení jedinci. A ti se v těch časech dělili do dvou skupin: na muže, kterým bylo dáno stroj ovládat a poroučet mu, a ženy, jež měly na starosti práce spíš podřadné, například děrovaly do papírových pásek a štítků znaky, co jim muži napsali. Počítače byly ovšem vnímané jako doména mužů (a bohužel to přetrvává dodnes).

Týden s technologiemi Otakara Schöna Události posledního týdne ve světě technologií podle Otakara Schöna Editor rubriky Tech Otakar Schön pro Vás vybírá nejzajímavější nebo nejzásadnější události ze světa technologií, které se odehrály v uplynulém týdnu. Každé pondělí ráno najdete ve své mailové schránce. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Přihlásit se k odběru