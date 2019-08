Samsung: Obr a prcek s chytrou tužkou

Hned dva modely Galaxy Note 10 představil Samsung jako soky pro podzimní iPhony a chystaný Mate 30 od Huaweie. Nové telefony se od loňského Galaxy Note 9 zásadně liší designem, který se téměř úplně zbavil rámečků kolem obrazovky a přední fotoaparát schoval do displeje. Díky tomu má menší model s úhlopříčkou 6,3" kompaktní rozměry, kdežto ten větší se vejde leda do mužské ruky − má ovšem skutečně obří úhlopříčku 6,8". Nové telefony by měly být o 20 až 45 procent výkonnější než Galaxy Note 9 a úspornější než letošní Galaxy S10. Nové funkce získalo i pero S-Pen, kterým lze telefon ovládat také na dálku.

Nová generace SSD: stále rychlejší

Nová generace SSD disků dokáže načítat data rychlostí až 5 GB za sekundu – celé filmové DVD za sekundu. Foto: archiv výrobce

Klasické pevné disky stále vedou v poměru ceny a kapacity, rychlostí ale dramaticky zaostávají za SSD úložišti. Nová generace SSD dokáže načítat data rychlostí až 5 GB za sekundu − celé filmové DVD za sekundu. K ní patří také ADATA XPG Gammix S50, určený pro stolní počítače. Přestože bude schovaný v počítačové skříni, má pasivní hliníkový chladič, který má na vnější stěně vzor z karbonových vláken. Cenu disku pro náročné uživatele výrobce zatím nezveřejnil. Další detaily nejspíše přinese až veletrh IFA počátkem září.

Kingdom Come knižně

The Art of Kingdom Come Deliverance: doplněk úspěšné videohry v podobě luxusní knihy na křídovém papíru, která obsahuje stovky skic a reprodukcí grafiky. Foto: archiv výrobce

Příběh kovářského synka Jindřicha ze Skalice se uzavřel vydáním souhrnné verze hry Kingdom Come Deliverance Royal Edition, která obsahuje všechny přídavky včetně Ženského údělu, jenž ukázal středověkou společnost z jiného úhlu pohledu. Vývojáři zatím neoznámili pokračování, ale fanoušci mají možnost užít si středověkou Sázavu jinak: v podobě luxusní knihy na křídovém papíru, která obsahuje stovky skic a reprodukcí grafiky z videohry. The Art of Kingdom Come Deliverance vychází tento týden. Bližší pohled na knihu (i první dojmy z Galaxy Note 10) najdete na našem webu tech.ihned.cz.

