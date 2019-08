Před kostelem v Josefově, asi třítisícovém městečku, které je součástí Jaroměře, v těchto dnech nepostávají věřící. Procházejí se či polehávají tu tisíce lidí s dlouhými vlasy oblečených do černých triček. Leckdy jsou na nich natištěné velké obrácené kříže, symboly satanismu, nebo lebky či krví zbrocené lidské postavy. Jde o návštěvníky hudebního festivalu Brutal Assault (v překladu Brutální útok), který se každoročně už 24 let koná v josefovské vojenské pevnosti jen pár desítek metrů od centra městečka. Tento týden od středy do soboty na něj každý den přijde 22 tisíc fanoušků. Jde o největší festival extrémního metalu ve střední a východní Evropě.