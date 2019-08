Udržovat v oběhu více měn, k tomu už musí být pořádné důvody. Pro komunistický režim, který jako další platidlo zavedl poukázky zvané bony, byla takovou motivací neschopnost exportovat na náročné trhy a z toho plynoucí chronický nedostatek deviz. To vše v kombinaci s nutností za žádnou cenu nepřiznat, jak slabá by musela koruna být, kdyby byla směnitelná. Bony to řešily: jejich oficiální "kurz" byl nerealistický, což zjistil každý, kdo si chtěl pořídit třeba počítač a byl nucen paralelní měnu kupovat od veksláka.

