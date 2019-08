Když se Neil Armstrong a Buzz Aldrin jako první lidé prošli po povrchu Měsíce a s nasbíranými vzorky se vrátili zpět do modulu, čekal je před odletem poslední úkol: prospat se. Výsledkem byla jen neklidná přerušovaná dřímota, protože k odpočinku neměli astronauti zrovna ideální podmínky. Museli ležet ve skafandrech zkroucení na zemi, vadil jim chlad, světlo z teleskopu i hluk palubních přístrojů. A co si budeme povídat, usnout poté, co přepíšete dějiny, asi není snadné samo o sobě. Armstrong s Aldrinem se o to ale museli aspoň pokusit, na nohou byli už více než 22 hodin.