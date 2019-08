Zvláštní je, když realita předběhne naši fantazii, ale za našich životů se to stalo hned několikrát. Když jsem byl kluk, snili jsme třeba o létacích kolech (díky Rychlým šípům) a létacích autech (Fantomas). Ale o samohybné jednokolce, elektrické, která se neřídí ničím, kromě pohyby těla, nesnil nikdo. A dnes se na nich prohánějí po ulicích děti. A ostatním už to nebere dech v němém údivu, ale je to spíše něco, co se zakazuje. Realita předběhla fantazii.

