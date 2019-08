Jako statný bojovník do uličky zlaté spěchej, nástrah tam potkáš habaděj, k jejich překonání čeká tě skála vysoká a nakonec mocného Gófixóna porazit musíš… Hluboký hlas linoucí se z reproduktoru walkmanu vítá ve hře Gófixón, kterou před čtyřmi lety vyrobil devětadvacetiletý Jiří Šebesta z Nižních Lhot na Ostravsku. Walkman a hlas pohádkové příšery je její součástí, stejně jako pro většinu Šebestových her typické zvířecí artefakty. Rákos je vyrobený z ježčích bodlin, zakomponované jsou i slepičí pařátky či jelení zub. "Části zvířat tam přidávám pro opravdovost, živost," vysvětluje Šebesta. Hry vyrábí převážně z přírodnin nebo materiálů, které by jinak skončily v odpadu.