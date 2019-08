Po sněmovních volbách v roce 2017 došly pražským pirátům známé tváře. Z jejich magistrátního kvarteta se tři zastupitelé dostali do parlamentu a svého postu v komunálu se vzdali. Odešli tedy i Jakub Michálek a Mikuláš Ferjenčík, kteří patřili mezi výrazné postavy na radnici. Ve volbách 2017 piráti v hlavním městě získali přes 107 tisíc hlasů, lepší bylo jen hnutí ANO. To straně dávalo naději na pražský úspěch i v těch komunálních v nadcházejícím roce. Piráti však potřebovali silnou osobnost do čela kandidátky.