Po nedělní prohře v basketbalu přítelkyně pronesla ironickou poznámku, že i ona by trefila koš lépe než můj tým. "To já téměř vždycky trefím koš," dodala. Zraněné ego z prohry bohužel převážilo nad racionálním řešením celé situace a hned následný den jsem ji vzal do haly. Stoupne si na čáru, zamíří a trefí. "Vidíš, měla jsem pravdu. Stačilo ti to?"

Týden v komentářích HN Máte zájem o informace v širších souvislostech? Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Výběr pro vás připravuje šéfeditor iHNed.cz Jan Kubita. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Přihlásit se k odběru