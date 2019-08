Demolice vinohradského Transgasu, zlikvidovaný dejvický hotel Praha, ohrožený karlovarský Thermal. Česko lká nad úbytkem architektury ve stylu brutalismu 70. a 80. let 20. století, a přitom jeden unikátní brutalistický počin československého stavebnictví té doby nám byl odcizen téměř nepozorovaně a bez náhrady. V současnosti by jej však mohl spatřit na vlastní oči leda tak Andrej Babiš junior, pokud by při svých toulkách okupovaným a cizincům nepřístupným Krymem zavítal do blízkosti tamního letoviska Jalta.