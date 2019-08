Stupňující se konflikt mezi USA a Čínou zvyšuje riziko, že tempo růstu světového hospodářství ještě více zpomalí. Na to by doplatilo i exportně orientované Česko. K vleklému sporu o cla se nyní navíc přidala hrozba měnové války, během níž by Spojené státy i Čína uměle devalvovaly své měny a tím podporovaly vývoz.