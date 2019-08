Pod tlakem Evropské unie Česko přijalo zákon, který nařizuje firmám zveřejnit jejich skutečné vlastníky. Současný rejstřík − evidence skutečných majitelů − je neveřejný. A také naprosto nefunkční. Přestože firmy měly celý loňský rok na to, aby do něj poslaly správná data, letos, kdy by měl být seznam úplný a dokonalý, je tam pouhá čtvrtina údajů, které by tam měly být. A určitě to není jen tím, že z oné čtvrtiny, což je 125 tisíc firem, se do rejstříku na poslední chvíli snažilo zapsat 50 tisíc z nich, na což rejstřík reagoval přehlcením a omluvou, že soudy sice pracují usilovně, ale že to prostě trvá. Teď, více než sedm měsíců poté, co v rejstříku měly všechny firmy rozkrýt svá tajemství, co se týká majitelů, je zřejmé, že nerozkryly skoro nic.

Týden v komentářích HN Máte zájem o informace v širších souvislostech? Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Výběr pro vás připravuje šéfeditor iHNed.cz Jan Kubita. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Přihlásit se k odběru