Bez českých konstruktérů by se rakety Ariane 6 nedostaly do kosmu. Samotný výrobek firmy MCE Slaný, specia­lizující se na mostní konstrukce, se do vesmíru nepodívá. Nachází se v hloubce 25 metrů pod povrchem země. Jde o takzvaný deflektor, konstrukci, která bude sloužit k odvádění spalin při startu. Šestisettunový kolos je umístěn ve startovací ose rakety a plyny raketových motorů má při startu rozrážet do dvou výfukových kanálů.