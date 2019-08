Za prvních sedm měsíců letošního roku nabídli developeři v Praze 2477 bytů v novostavbách, což je téměř o 30 procent méně než ve stejném období loni. Jedná se o nejnižší počet nových bytů zařazených do prodeje za posledních šest let. Ukazuje to analýza portálu CenováMapa.org. V červenci šlo pak do veřejné nabídky celkem osm projektů s pouhými dvěma stovkami bytů. Jejich průměrná cena přesahuje 112 tisíc korun za metr čtvereční, přičemž průměr letošního roku je 100 031 Kč. To je méně než loni.

Volných kanceláří v Brně přibylo, nejlepší prostory podražily

V Brně je celkem 597 600 metrů čtverečních moderních kancelářských ploch. Z toho neobsazených je 11,7 procenta. Před rokem ve stejnou dobu bylo nepronajatých 8,8 procenta kanceláří. Informace zveřejnila pětice mezinárodních poradenských společností ze sdružení Regional Research Forum. Za nejkvalitnější kanceláře jejich vlastníci v Brně požadovali 15 až 15,50 eura za metr čtvereční a měsíc. Ještě před rokem to bylo o euro méně. Poptávka po pronájmech se meziročně propadla téměř o polovinu. O největší pronájem (6000 metrů čtverečních) se v prvním pololetí zasloužila IT společnost IBM, jež v areálu Technologický Park Brno prodloužila smlouvu. Zájem o pronájem kanceláří se v první polovině roku propadl ještě více v Ostravě, druhém mimopražském městě, kde sdružení systematicky sleduje vývoj kancelářského trhu. Nejvyšší dosažitelné měsíční nájemné zůstalo na úrovni 11,50 až 12 eur za metr čtvereční. Ostrava má oproti Brnu přibližně o dvě třetiny méně moderních kanceláří.

Ostrava přilákala španělského výrobce dílů do výtahů

První výrobní závod společnosti Savera Components ve střední a východní Evropě bude v Ostravě. Španělský výrobce součástek do výtahů míří do CTParku Ostrava. Pronájem pěti tisíc metrů čtverečních v průmyslovém parku zprostředkovala poradenská firma Colliers. V závodě se budou od letošního podzimu vyrábět kabiny, rámy a další výtahové komponenty. Vedle výrobního zázemí bude Savera Components mít v budově i skladové plochy a kanceláře. Investor ocenil, že Ostravsko má významnou tradici v hutním průmyslu a kovovýrobě, na něž se zaměřuje. Za výhodu označuje také napojení parku na nejvýznamnější mezinárodní dopravní tepny, díky nimž má rychlý přístup ke klientům na Slovensku. V neposlední řadě to je blízkost mezinárodního letiště v Katovicích s přímou linkou do Španělska, kde se nachází mateřská společnost.

Fond ZDR zhodnotil peníze investorů

Za prvních šest měsíců letošního roku dosáhla výkonnost realitního fondu společnosti ZDR Investments 6,08 procenta. Od uvedení tohoto fondu kvalifikovaných investorů na trh v lednu 2018 dosáhl celkový výkon 14,4 procenta. Fond vlastní 14 téměř plně pronajatých nemovitostí, především nákupních parků v Česku a na Slovensku. Objem aktiv spravovaných fondem se během prvního pololetí 2019 zdvojnásobil na více než 1,1 miliardy korun.