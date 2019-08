Přeměna německé energetiky, jež se hodlá do konce roku 2022 zbavit všech jaderných zdrojů a výhledově i těch uhelných, se opírá hlavně o výstavbu větrných elektráren. O to větší nepříjemné překvapení vládě i firmám, které je stavějí, nachystala zpráva Spolkového svazu větrné energie. Podle ní během letošního prvního pololetí na pevnině přibylo jen 35 větrníků s úhrnným instalovaným výkonem pouhých 231 megawattů. To odpovídá výkonu jedné středně velké uhelné elektrárny.