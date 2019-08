Komiks Muriel a andělé patří dědicům zemřelého kreslíře Káji Saudka. Včera to pravomocně potvrdil odvolací pražský městský soud. Dílo v roce 2013 koupil od pražské Galerie Moderna za 2,5 milionu korun sběratel Tomáš Šmídek. Příbuzní a přátelé Saudka ale tvrdí, že byl komiks Saudkovi před desítkami let odcizen. Originál komiksu byl v roce 1969 předán nakladatelství a pak tiskárně. Poté nebyl osud originálu po desítky let znám. Komiks byl vydán až v roce 1991 díky nalezení původních tiskařských štočků.

