Kdo jsem? Nevyléčitelný hobbyholik, zarputilý třídič odpadu, filmový všežrout a nadšený outdoorista," píše v medailonku svého profilu v Česko-Slovenské filmové databázi Martin Pomothy. Slovenský zakladatel a majitel populárního webu se tu dále vyznává ze svých zálib: "Co můžu? Cestování, filmovou hudbu, Prahu, (…) filmy, protože definovaly moji existenci, a ČSFD.cz, protože je pro mě vším," uzavírá výčet 41letý podnikatel, mezi uživateli svého portálu známý pod přezdívkou POMO. Právě láska k filmům a posedlost jejich hodnocením Pomothyho vedly k založení celého projektu. Pro úspěch ČSFD.cz, největšího a nejstaršího filmového webu v Česku a na Slovensku, ale byla klíčová jeho další záliba: spojování se s ostatními fandy, kteří si své dojmy o kinematografii předávají po internetu. Takových nadšenců má stránka v obou částech bývalé federace už skoro půl milionu. Jsou to oni, kdo má velký vliv na to, jaké snímky Češi a Slováci sledují a jaký si na ně utvářejí názor. Síla takové komunity amatérských filmových kritiků je ve světě ojedinělá.