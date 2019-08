Vezměte přístroj a rozdělejte pod ním oheň. Když se voda dostane k bodu varu, pára uvede zařízení do pohybu. Hérón Alexandrijský právě sepisuje princip fungování parního stroje. A objevují se i další technologické inovace. Píše se první století našeho letopočtu. Římská ekonomika se blíží svému vrcholu, malé krámky nahradily velké dílny, které chrlí ohromné množství zboží, jež míří do celé říše. Obchodní cesty jsou bezpečné, v impériu vládne mír a právo. Zdá se, že Řím má vše, co je třeba k průmyslové revoluci.