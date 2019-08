Když ve volbách do Evropského parlamentu získala v Česku recesistická strana "ANO, vytrollíme europarlament" jeden a půl procenta (volilo ji 37 tisíc lidí) a dostala tak za hlasy státní příspěvek přes jeden milion korun, bylo to velké překvapení. Přičítalo se to šikovnému názvu strany, který pracoval s vládní značkou ANO. A skutečně se ukázalo, že v některých okrscích recesisté způsobili mýlku mezi tradičními voliči Andreje Babiše a vzali mu hlasy. Češi se zkrátka umějí bavit na jakékoliv téma a občas se stane, že se zábava přeleje do vážného politického počítání.

