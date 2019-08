Pokud se Barack Obama ve středu díval na televizní debatu demokratických kandidátů na prezidenta do voleb 2020, musel se cítit "down and out". Hanba mi, vždyť já jsem ve skutečnosti prosazoval republikánský program, a ne, ach bože, Joe Biden je zakuklený rasista! Už by opravdu neměl kandidovat na prezidenta.

