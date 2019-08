Na rozhovor přišel Michal Mička oblečen v saku české značky Pietro Filipi, kterou jeho firma vlastní. Společnosti C2H Private Equity, kterou řídí, patří i tradiční výrobce a prodejce konfekce z kožešin a kůže Kara. Vedle toho mladý podnikatel do Česka přivádí zavedené zahraniční módní značky. Mičkova firma se v červnu přestěhovala do moderní kancelářské budovy v pražském Karlíně, do prostor, v nichž doposud sídlila poradenská společnost Deloitte. Už v recepci jsou k vidění obrazy od současných malířů a další umělecké kousky, obrazy je vyzdobená i kancelář Michala Mičky. Na jedné ze stěn visí dílo od jeho oblíbeného autora Jiřího George Dokoupila. Jeho cena je 1,3 milionu korun a je tou nejhodnotnější materiální věcí, kterou Mička vlastní.