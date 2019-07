Snažíme se dělat maximum možného. Na úvod je ale potřeba se ohlédnout trochu do historie, protože posledních 100 let stát dělal přesný opak a následky, které nyní musíme řešit, jdou hodně do hloubky. Naši předci cíleně odváděli vodu z krajiny, aby ji mohli lépe obhospodařovat. Za sto let jsme tak vysušili milion hektarů mokřadů a rybníků, postavili tisíce kilometrů meliorací, vybetonovali koryta řek, aby voda rychleji odtékala. Celková délka říční sítě se zkrátila o 30 procent, rozloha niv a mokřadů klesla o 80 procent, rozloha rybníků klesla od 17. století o 70 procent, rozoráno bylo 270 000 hektarů luk a pastvin. Je jasné, že takové dalekosáhlé škody nenapravíme z roku na rok. Bude trvat mnoho let, než ten současný stav změníme, a bude to stát desítky až stovky miliard korun. Boj se suchem, tak jak ho chápe a řeší naše vláda, pominu-li opatření na zmírňování klimatických změn, bych rozdělil na adaptační opatření krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá. Účinný boj se suchem totiž představuje mozaiku všech opatření, která dělat musíme, můžeme a děláme. A patří sem jak technické stavby, tak opatření přírodě blízká.

