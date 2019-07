Téměř tři miliardy korun přitekly z evropských fondů do Česka na budování zábavních vědeckých parků. Takzvaná science centra se snaží popularizovat vědu zejména dětem. Tři z celkem osmi center v Česku se dokonce vešla do padesátky turisty nejnavštěvovanějších lokalit v tuzemsku. Ročně do science center u nás zamíří necelé dva miliony lidí, přesto si na sebe žádné z nich nevydělá. Jsou závislá na penězích od měst, krajů či sponzorů. Stát na ně nic nepřispívá a ani nehodlá.