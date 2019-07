Máme teď s prezidentem jisté potíže, ne všichni, ale pro podstatnou část z nás je to člověk bez morálky, úcty k pravidlům, člověk, který se obklopuje podivnými postavami typu Nejedlý nebo Mynář. Napadají nás všelijaké možnosti, jak tuhle potíž řešit, ale ty zákonné v podstatě říkají, že zkrátka musíme vydržet, než tohle volební období skončí. Je to ale trápení a už se našli tací (byl to předseda ODS Petr Fiala, ale nejen on), kteří by pod vlivem téhle zkušenosti raději zrušili přímou volbu hlavy státu.