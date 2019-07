Už je to pár týdnů, co skončil festival Colours of Ostrava, jehož atmosféru již od roku 2012 spoluvytváří nezaměnitelné industriální prostředí Dolních Vítkovic. Když se ostravský hudební svátek konal v areálu poprvé, dostal nevábné přízvisko struskový festival. Dnes už si ho návštěvníci z celé republiky, ale i ze zahraničí neumí jinde ani představit. "Ten areál ke Coloursům prostě patří, dává jim ojedinělý charakter," tvrdí Jakub Růžička z Prahy, jeden z tradičních návštěvníků festivalu.