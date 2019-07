Pro celou Evropu to byl šok, když švédští piráti získali v roce 2009 dva europoslance. Česká odnož tohoto uskupení se v té době teprve rodila, za 10 let ale vyrostla v nejvýznamnější pirátskou stranu v celé Evropě. Zatímco v jiných zemích obliba pirátů po počátečním boomu povadla, v Česku je to právě naopak.