Francouzská automobilka PSA přesune veškerou výrobu z továrny v britském městě Ellesmere Port do jižní Evropy, pokud se závod v důsledku odchodu Británie z EU stane neziskovým. Britskému listu Financial Times to řekl generální ředitel podniku Carlos Tavares. To by pravděpodobně vedlo k uzavření britského závodu, který zaměstnává více než tisíc lidí, píše britský list.

Továrna Ellesmere Port vyrábí modely Astra, společnost PSA ji získala v roce 2017 v rámci převzetí značek Opel a Vauxhall od americké automobilky General Motors.