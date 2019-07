Necelý rok zbývá do zahájení letních olympijských her v Tokiu, které už je jednou pořádalo, a to v roce 1964. Japonský olympijský výbor tvrdí, že přípravy běží jako na drátkách a dokončeno už je asi 90 procent všech objektů. Současně se ale vynořují problémy. V prvé řadě jde o náklady, které budou výrazně vyšší, než se původně plánovalo. Nad největším sportovním svátkem světa se rovněž objevil stín podezření z korupce − kupování hlasů členů Mezinárodního olympijského výboru.