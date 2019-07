PPF jako firma nemůže a nechce, ač je z toho někdy podezírána, vstupovat do politiky, napsal Petr Kellner na úvod výroční zprávy své skupiny za rok 2018. Muž, u jehož jména vždy zazní přídomek "nejbohatší Čech", ze zásady veřejně nevystupuje a ke společenským či politickým otázkám se už léta nevyjadřuje, takže každé jeho sdělení se automaticky dostane pod drobnohled. Jaký signál vlastně Kellner vyslal? Tlumí snad obavy, že založí novou stranu, pomůže jí neomezeným rozpočtem a propojí s ní PPF tak těsně jako jeho kolega miliardář Andrej Babiš ANO s Agrofertem? Kellnerovo osobní angažmá je ze hry už kvůli jeho povahovým rysům. To ale neznamená, že by nevstupoval do politiky méně nápadně.

