Mělo to být klidné léto. Moskvané o prázdninách odjíždějí na své chaty, nic se neděje. Letos je ale všechno jinak. V sobotu v ruském hlavním městě proběhla patrně největší nepovolená demonstrace za posledních 10 let. Všechno kvůli rozhodnutí Kremlu nepustit k volbám do moskevského městského zastupitelstva žádného kandidáta neparlamentní opozice.