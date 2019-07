Sobotní zásah policie v centru Moskvy, při němž bylo zatčeno přes tisíc lidí, odsoudilo kromě ruské opozice a šéfky diplomacie Evropské unie i české ministerstvo zahraničí. Nepovolené demonstrace, kterou svolala opozice kvůli vyloučení části kandidátů z komunálních voleb, se podle policie zúčastnilo 3500 lidí, podle organizátorů jich ale přišlo minimálně o patnáct set více.

Podle šéfky unijní diplomacie Federiky Mogheriniové je zákrok policie nepřijatelný. "Toto zatýkání a neúměrné použití síly proti pokojným protestujícím zase znovu podrývají základní svobody vyjadřování, sdružování a shromažďování," uvedla mluvčí Mogheriniové. "Tato základní práva jsou vepsána v ruské ústavě a my očekáváme, že budou chráněna," dodala s tím, že očekává, že Rusko bude dodržovat při pořádání komunálních voleb mezinárodní závazky, především ty plynoucí z členství v Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

Komunální volby se v Moskvě uskuteční 8. září. Půjde v nich o 45 míst v moskevském sněmu, avšak volební komise předem vyloučila kandidaturu několika desítek nezávislých uchazečů. Šéfka ruské ústřední volební komise Ella Pamfilovová prohlásila, že demonstrace rozhodnutí úřadů ohledně vyloučení části kandidátů nezmění.

1373 lidí bylo podle nezávislého ruského serveru OVD-Info zadrženo při sobotní nepovolené demonstraci v centru Moskvy.

Policejní zákrok odsoudily i některé ruské noviny. Opoziční list Novaja gazeta píše o "moskevském teroru", list Vedomosti konstatuje, že úřady použily sílu k potlačení protestu, "na který nedokázaly reagovat politickými prostředky". Vládní deník Rossijskaja gazeta naopak obvinil opozici z vydírání.

K zatýkání se vyjádřilo také české ministerstvo zahraničí. Na Twit­teru upozornilo, že svoboda shromažďování je garantována mezinárodněprávními závazky a lidem by mělo být umožněno tímto způsobem vyjadřovat svůj názor.

Opoziční předák Alexej Navalnyj, jehož soud ve středu poslal na 30 dní do vězení za to, že minulou sobotu vybízel k protestům, byl v neděli ráno převezen do nemocnice kvůli silné alergické reakci. Navalnyj podle vyjádření mluvčí opozičního hnutí nikdy dříve podobnými zdravotními obtížemi netrpěl, co reakci vyvolalo, není zatím známo. V neděli odpoledne byl již zpět na policejní stanici a jeho zdravotní stav byl "uspokojivý".

Ruský nezávislý server OVD-Info, který se specializuje na policejní zákroky, uvedl, že při sobotní demonstraci bylo zadrženo 1373 lidí. Ruské tiskové agentury TASS a RIA Novosti hovořily o 1074 zatčených. Ruské úřady zatím nesdělily, jakému obvinění dotyční čelí.

Agentura Reuters uvedla, že policisté lidi zatýkali ještě před zahájením akce a nakládali je do přistavených autobusů. V Moskvě byla kvůli protestu posílena bezpečnostní opatření, ještě před protestem prováděla policie i domovní prohlídky.

Demonstrace trvala více než sedm hodin. Nejprve se konala u moskevské radnice a poté se protestující přesunuli na náměstí vzdálené asi kilometr odtud. Policisté při zásahu proti demonstrantům po­užili mimo jiné obušky, uvedl zpravodajský server BBC News.