Když Boris Johnson kdysi prohrál zápas ve stolním tenise se svou sestrou, vzteky kopal do zdi tak silně, až si zlomil palec u nohy. Obrovské ambice novému britskému premiérovi a šéfovi Konzervativní strany nechyběly v mládí a ne­opustily ho dodnes. V jednom rozhovoru ostatně sám přiznal, že za jeho rozhodnutí vstoupit do politiky může "aspoň ze 40 procent chorobný egoismus".

Premiérem jakékoliv země se ovšem jen těžko může stát člověk bez ambicí. Ale že by Velké Británii, jedné z nejbohatších zemí světa a mocnosti disponující jadernými zbraněmi, mohl vládnout právě Johnson, se dlouho zdálo být zcela nereálné. A Johnson, navzdory všem svým ambicím, si to nejspíš uvědomoval. Své premiérské šance jednou označil za stejně pravděpodobné, jako "kdybych přišel o hlavu po zásahu plastovým létajícím talířem, vystřelil mi oko špunt od šampaňského, někdo mě zamkl v lednici nebo kdybych se převtělil do olivy". Ale to je minulost. Dnes je z Johnsona premiér země, jež tři roky po referendu o brexitu prožívá nejhlubší politickou krizi od druhé světové války. Právě Johnson tvrdí, že rozhádanou Británii opět sjednotí a zařídí její odchod z Evropské unie.