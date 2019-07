Borisi Johnsonovi bylo 10 let, když jeho milovaná matka Charlotte těžce onemocněla. Psychicky se zhroutila a musela se na dlouhé měsíce vrátit na léčení domů do Anglie. Rodina mezitím zůstávala v belgickém Bruselu, kde Johnsonův otec Stanley pracoval. Malého Borise, který po své matce zdědil křehkou náturu i umělecký talent, to hluboce zasáhlo. Rodinní příslušníci i spolužáci se později shodli, že se změnil. Johnsonova matka se sice k rodině po osmi měsících vrátila, nadále ale trpěla zdravotními problémy a depresemi. Aby toho nebylo dost, Stanley, který ji už léta soustavně podváděl, se s ní brzy poté rozvedl.