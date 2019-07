Při vysokých teplotách se nedá pracovat, tvrdí němečtí Zelení. Přišli proto s plánem, jak lidem ulehčit od horka, které v posledních letech sužuje Evropu stále častěji. Požadují například, aby lidé měli při teplotách kolem 40 stupňů Celsia právo zůstat doma a pracovat odtud, pokud by to nenarušilo chod firmy. Rozhodnutí by bylo na zaměstnavateli. Pracovníci v oborech, jako je stavebnictví či zemědělství, kteří se na slunci pohybují celé dny, by pak ve velkých vedrech nemuseli pracovat vůbec, pokud by jim to firma umožnila. Přesnou teplotní hranici, od níž by opatření platila, ale Zelení neuvedli. "Urychleně potřebujeme plán, jak naši společnost připravit na extrémní vedra a ochránit tak naše zdraví," tvrdí Zelení, o jejichž iniciativě informoval týdeník Der Spiegel.