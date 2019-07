Pro skauty, pionýry nebo tomíky je letní tábor vyvrcholením celoroční činnosti. Děti se dobře znají, protože se vídají každý týden na schůzce a několikrát do měsíce jezdí na výlety pod stan nebo do srubu. Ani vedoucí už dávno nejsou cizí, rodiče se jim proto nezdráhají svěřit své potomky i na několik týdnů. Na tábor ale chtějí jezdit i děti, které se během školního roku věnují jiným aktivitám. Třeba sportují, tančí nebo chodí do hudebky. Oddílové tábory tak tvoří jen část celkové nabídky.