V poslední době proběhly novinami události, které "krásně" ilustrují vztah úřadů, ale i jiných institucí k právu občanů na informace, které se jich bytostně týkají. Případy, které se dostaly až k soudu, ukázaly na jeden neblahý jev v české společnosti. Lidé placení z daní (a tím mějme na mysli i nemocnice, které dostávají peníze ze zdravotního pojištění) mají informace o nás, ke kterým nás ale nechtějí pustit s argumentem, že to neumí, nedovoluje jim to zákon nebo že ty informace vlastně vůbec nepotřebujeme. Případy, nejen ty dále uvedené, spojuje vždy to, že kdybychom informace měli, mohli bychom kontrolovat jejich práci.

