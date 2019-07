Není divu, že premiér Babiš po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem utekl před novináři. Pokud by se postavil před mikrofony, nezbylo by mu než říci: "Právě jsem se vrátil z Lán. Prezident se mému návrhu vysmál." Čímž by byl okamžitě pro smích, protože si zjevně nedokáže prosadit, že vládě šéfuje on, a ne prezident.

